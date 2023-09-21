دولار هونغ كونغ إلى فرنك سويسري

تحويل HKD إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

1000 hkd
115.79 chf

1.00000 HKD = 0.11579 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 13:22 UTC
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HKD إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HKD → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.064488.4971.436731.661830.963918.3148
1GBP1.1529411.2272102.0331.656471.9161.1113221.1161
1USD0.93950.814863183.14261.34981.561280.905617.2067
1INR0.01129980.009800790.012027510.01623480.01877830.01089210.206954

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / الفرنك السويسري
100 HKD11.57860 CHF
200 HKD23.15720 CHF
300 HKD34.73580 CHF
500 HKD57.89300 CHF
1000 HKD115.78600 CHF
2000 HKD231.57200 CHF
2500 HKD289.46500 CHF
3000 HKD347.35800 CHF
4000 HKD463.14400 CHF
5000 HKD578.93000 CHF
10000 HKD1157.86000 CHF
20000 HKD2315.72000 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / دولار هونغ كونغ
1 CHF8.63665 HKD
5 CHF43.18325 HKD
10 CHF86.36650 HKD
20 CHF172.73300 HKD
50 CHF431.83250 HKD
100 CHF863.66500 HKD
250 CHF2159.16250 HKD
500 CHF4318.32500 HKD
1000 CHF8636.65000 HKD
2000 CHF17273.30000 HKD
5000 CHF43183.25000 HKD
10000 CHF86366.50000 HKD