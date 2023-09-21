يوان صيني إلى فرنك سويسري

تحويل CNY إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cny
١٢٣٫٩٩ chf

1.00000 CNY = 0.12399 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 7:57 UTC
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CNY إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865851.065888.60161.437661.661810.965218.2124
1GBP1.1549311.2311102.3431.660631.919541.1147421.037
1USD0.938250.812282183.13151.34891.559210.905617.088
1INR0.01128650.009771050.012029110.01622610.0187560.01089360.205554

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / الفرنك السويسري
1 CNY0.12399 CHF
5 CNY0.61994 CHF
10 CNY1.23989 CHF
20 CNY2.47978 CHF
50 CNY6.19945 CHF
100 CNY12.39890 CHF
250 CNY30.99725 CHF
500 CNY61.99450 CHF
1000 CNY123.98900 CHF
2000 CNY247.97800 CHF
5000 CNY619.94500 CHF
10000 CNY1239.89000 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / Chinese Yuan RMB
1 CHF8.06521 CNY
5 CHF40.32605 CNY
10 CHF80.65210 CNY
20 CHF161.30420 CNY
50 CHF403.26050 CNY
100 CHF806.52100 CNY
250 CHF2016.30250 CNY
500 CHF4032.60500 CNY
1000 CHF8065.21000 CNY
2000 CHF16130.42000 CNY
5000 CHF40326.05000 CNY
10000 CHF80652.10000 CNY