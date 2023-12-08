5 فرنك سويسري إلى يوان صيني

تحويل CHF إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

٥ chf
٤٠٫٩١ cny

1.00000 CHF = 8.18215 CNY

Mid-market exchange rate at 09:41
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أعلى العملات

 USDEURGBPINRCADAUDJPYNZD
1 USD10.928250.79624283.37681.358451.51446144.2251.6276
1 EUR1.077310.857889.82181.463461.63153155.3851.75342
1 GBP1.25591.165771104.7131.706081.90201181.1322.04411
1 INR0.01199370.01113320.0095499210.01629290.01816411.72980.0195211

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / Chinese Yuan RMB
1 CHF8.18215 CNY
5 CHF40.91075 CNY
10 CHF81.82150 CNY
20 CHF163.64300 CNY
50 CHF409.10750 CNY
100 CHF818.21500 CNY
250 CHF2045.53750 CNY
500 CHF4091.07500 CNY
1000 CHF8182.15000 CNY
2000 CHF16364.30000 CNY
5000 CHF40910.75000 CNY
10000 CHF81821.50000 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / الفرنك السويسري
1 CNY0.12222 CHF
5 CNY0.61108 CHF
10 CNY1.22217 CHF
20 CNY2.44434 CHF
50 CNY6.11085 CHF
100 CNY12.22170 CHF
250 CNY30.55425 CHF
500 CNY61.10850 CHF
1000 CNY122.21700 CHF
2000 CNY244.43400 CHF
5000 CNY611.08500 CHF
10000 CNY1222.17000 CHF