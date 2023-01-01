روبية هندية إلى فرنك سويسري

تحويل INR إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ inr
١٠٨٫٥٩ chf

1.00000 INR = 0.01086 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 1:1 UTC
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INR إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063288.16591.433781.655690.957318.2139
1GBP1.1580811.2312102.0971.660331.917311.1086321.0919
1USD0.94060.812216182.9251.348551.557270.9004517.1312
1INR0.01134230.009794580.012059110.01626230.01877920.01085860.206587

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / الفرنك السويسري
1 INR0.01086 CHF
5 INR0.05429 CHF
10 INR0.10859 CHF
20 INR0.21717 CHF
50 INR0.54293 CHF
100 INR1.08586 CHF
250 INR2.71465 CHF
500 INR5.42930 CHF
1000 INR10.85860 CHF
2000 INR21.71720 CHF
5000 INR54.29300 CHF
10000 INR108.58600 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / الروبية الهندية
1 CHF92.09280 INR
5 CHF460.46400 INR
10 CHF920.92800 INR
20 CHF1841.85600 INR
50 CHF4604.64000 INR
100 CHF9209.28000 INR
250 CHF23023.20000 INR
500 CHF46046.40000 INR
1000 CHF92092.80000 INR
2000 CHF184185.60000 INR
5000 CHF460464.00000 INR
10000 CHF920928.00000 INR