روبية هندية إلى فرنك سويسري
تحويل INR إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية هندية إلى فرنك سويسري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل الفرنك السويسري / الروبية الهندية
|1 CHF
|92.09280 INR
|5 CHF
|460.46400 INR
|10 CHF
|920.92800 INR
|20 CHF
|1841.85600 INR
|50 CHF
|4604.64000 INR
|100 CHF
|9209.28000 INR
|250 CHF
|23023.20000 INR
|500 CHF
|46046.40000 INR
|1000 CHF
|92092.80000 INR
|2000 CHF
|184185.60000 INR
|5000 CHF
|460464.00000 INR
|10000 CHF
|920928.00000 INR