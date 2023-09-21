رينغيت ماليزي إلى فرنك سويسري

تحويل MYR إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

1000 myr
192.83 chf

1.00000 MYR = 0.19283 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 22:52 UTC
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MYR إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MYR → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066288.631.436971.661520.9645518.3669
1GBP1.1528711.22925102.1841.656721.915611.11221.1757
1USD0.93790.813504183.1271.347751.558360.9046517.2265
1INR0.01128290.009786280.012029810.01621310.01874670.01088270.207231

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / الفرنك السويسري
1 MYR0.19283 CHF
5 MYR0.96413 CHF
10 MYR1.92827 CHF
20 MYR3.85654 CHF
50 MYR9.64135 CHF
100 MYR19.28270 CHF
250 MYR48.20675 CHF
500 MYR96.41350 CHF
1000 MYR192.82700 CHF
2000 MYR385.65400 CHF
5000 MYR964.13500 CHF
10000 MYR1928.27000 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / رينغيت ماليزي
1 CHF5.18598 MYR
5 CHF25.92990 MYR
10 CHF51.85980 MYR
20 CHF103.71960 MYR
50 CHF259.29900 MYR
100 CHF518.59800 MYR
250 CHF1296.49500 MYR
500 CHF2592.99000 MYR
1000 CHF5185.98000 MYR
2000 CHF10371.96000 MYR
5000 CHF25929.90000 MYR
10000 CHF51859.80000 MYR