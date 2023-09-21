رينغيت ماليزي إلى دولار أمريكي

تحويل MYR إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

1000 myr
213.15 usd

1.00000 MYR = 0.21315 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 9:51 UTC
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MYR إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MYR → 0 USD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066188.62171.436731.661760.964718.3621
1GBP1.1528711.22905102.1671.656331.915751.1121721.1687
1USD0.9380.813637183.1271.347651.558720.904917.2236
1INR0.01128390.009787870.012029810.01621190.01875110.01088580.207196

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malaysian ringgit

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / دولار أمريكي
1 MYR0.21315 USD
5 MYR1.06576 USD
10 MYR2.13151 USD
20 MYR4.26302 USD
50 MYR10.65755 USD
100 MYR21.31510 USD
250 MYR53.28775 USD
500 MYR106.57550 USD
1000 MYR213.15100 USD
2000 MYR426.30200 USD
5000 MYR1065.75500 USD
10000 MYR2131.51000 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / رينغيت ماليزي
1 USD4.69150 MYR
5 USD23.45750 MYR
10 USD46.91500 MYR
20 USD93.83000 MYR
50 USD234.57500 MYR
100 USD469.15000 MYR
250 USD1172.87500 MYR
500 USD2345.75000 MYR
1000 USD4691.50000 MYR
2000 USD9383.00000 MYR
5000 USD23457.50000 MYR
10000 USD46915.00000 MYR