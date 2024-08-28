ليرة تركية إلى دولار أمريكي

تحويل TRY إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 try
29.04 usd

TL1.000 TRY = $0.02904 USD

Mid-market exchange rate at 01:40
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TRY إلى USD مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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USD

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.8950.754279.183.9391.3453.67348.7
1 EUR1.11810.843311.96493.8231.5034.10554.434
1 GBP1.3261.1861369.947111.2611.7824.86864.552
1 PKR0.0040.0030.00310.3010.0050.0130.174

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / دولار أمريكي
1 TRY٠٫٠٢٩٠٤ USD
5 TRY٠٫١٤٥١٩ USD
10 TRY٠٫٢٩٠٣٨ USD
20 TRY٠٫٥٨٠٧٦ USD
50 TRY١٫٤٥١٩٠ USD
100 TRY٢٫٩٠٣٨٠ USD
250 TRY٧٫٢٥٩٥٠ USD
500 TRY١٤٫٥١٩٠٠ USD
1000 TRY٢٩٫٠٣٨٠٠ USD
2000 TRY٥٨٫٠٧٦٠٠ USD
5000 TRY١٤٥٫١٩٠٠٠ USD
10000 TRY٢٩٠٫٣٨٠٠٠ USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / ليرة تركية
1 USD٣٤٫٤٣٧٦٠ TRY
5 USD١٧٢٫١٨٨٠٠ TRY
10 USD٣٤٤٫٣٧٦٠٠ TRY
20 USD٦٨٨٫٧٥٢٠٠ TRY
50 USD١٬٧٢١٫٨٨٠٠٠ TRY
100 USD٣٬٤٤٣٫٧٦٠٠٠ TRY
250 USD٨٬٦٠٩٫٤٠٠٠٠ TRY
500 USD١٧٬٢١٨٫٨٠٠٠٠ TRY
1000 USD٣٤٬٤٣٧٫٦٠٠٠٠ TRY
2000 USD٦٨٬٨٧٥٫٢٠٠٠٠ TRY
5000 USD١٧٢٬١٨٨٫٠٠٠٠٠ TRY
10000 USD٣٤٤٬٣٧٦٫٠٠٠٠٠ TRY