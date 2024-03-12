100 ليرة تركية إلى دولار أمريكي

تحويل TRY إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

100 try
3.12 usd

1.000 TRY = 0.03119 USD

Mid-market exchange rate at 15:20
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩١٩٠٫٣١٣١٫٤٧٣١٫٦٥٥٠٫٩٥٩١٨٫٣٦٨
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٧١٠٥٫٦٨٣١٫٧٢٤١٫٩٣٧١٫١٢٢٢١٫٤٩٤
1 USD٠٫٩١٧٠٫٧٨٣1٨٢٫٧٨٨١٫٣٥١٫٥١٧٠٫٨٧٩١٦٫٨٣٧
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة تركية

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / دولار أمريكي
1 TRY٠٫٠٣١١٩ USD
5 TRY٠٫١٥٥٩٦ USD
10 TRY٠٫٣١١٩٣ USD
20 TRY٠٫٦٢٣٨٥ USD
50 TRY١٫٥٥٩٦٣ USD
100 TRY٣٫١١٩٢٥ USD
250 TRY٧٫٧٩٨١٣ USD
500 TRY١٥٫٥٩٦٢٥ USD
1000 TRY٣١٫١٩٢٥٠ USD
2000 TRY٦٢٫٣٨٥٠٠ USD
5000 TRY١٥٥٫٩٦٢٥٠ USD
10000 TRY٣١١٫٩٢٥٠٠ USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / ليرة تركية
1 USD٣٢٫٠٥٩٠٠ TRY
5 USD١٦٠٫٢٩٥٠٠ TRY
10 USD٣٢٠٫٥٩٠٠٠ TRY
20 USD٦٤١٫١٨٠٠٠ TRY
50 USD١٬٦٠٢٫٩٥٠٠٠ TRY
100 USD٣٬٢٠٥٫٩٠٠٠٠ TRY
250 USD٨٬٠١٤٫٧٥٠٠٠ TRY
500 USD١٦٬٠٢٩٫٥٠٠٠٠ TRY
1000 USD٣٢٬٠٥٩٫٠٠٠٠٠ TRY
2000 USD٦٤٬١١٨٫٠٠٠٠٠ TRY
5000 USD١٦٠٬٢٩٥٫٠٠٠٠٠ TRY
10000 USD٣٢٠٬٥٩٠٫٠٠٠٠٠ TRY