ليرة تركية إلى جنيه مصري

تحويل TRY إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

1,000 try
1,412.70 egp

TL1.000 TRY = E£1.413 EGP

Mid-market exchange rate at 01:35
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TRY إلى EGP مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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EGP

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.8950.754279.183.9331.3453.67348.705
1 EUR1.11810.843311.93693.8081.5034.10554.435
1 GBP1.3251.1861369.919111.2451.7824.86864.554
1 PKR0.0040.0030.00310.3010.0050.0130.175

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / جنيه مصري
1 TRY١٫٤١٢٧٠ EGP
5 TRY٧٫٠٦٣٥٠ EGP
10 TRY١٤٫١٢٧٠٠ EGP
20 TRY٢٨٫٢٥٤٠٠ EGP
50 TRY٧٠٫٦٣٥٠٠ EGP
100 TRY١٤١٫٢٧٠٠٠ EGP
250 TRY٣٥٣٫١٧٥٠٠ EGP
500 TRY٧٠٦٫٣٥٠٠٠ EGP
1000 TRY١٬٤١٢٫٧٠٠٠٠ EGP
2000 TRY٢٬٨٢٥٫٤٠٠٠٠ EGP
5000 TRY٧٬٠٦٣٫٥٠٠٠٠ EGP
10000 TRY١٤٬١٢٧٫٠٠٠٠٠ EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / ليرة تركية
1 EGP٠٫٧٠٧٨٦ TRY
5 EGP٣٫٥٣٩٣١ TRY
10 EGP٧٫٠٧٨٦٢ TRY
20 EGP١٤٫١٥٧٢٤ TRY
50 EGP٣٥٫٣٩٣١٠ TRY
100 EGP٧٠٫٧٨٦٢٠ TRY
250 EGP١٧٦٫٩٦٥٥٠ TRY
500 EGP٣٥٣٫٩٣١٠٠ TRY
1000 EGP٧٠٧٫٨٦٢٠٠ TRY
2000 EGP١٬٤١٥٫٧٢٤٠٠ TRY
5000 EGP٣٬٥٣٩٫٣١٠٠٠ TRY
10000 EGP٧٬٠٧٨٫٦٢٠٠٠ TRY