ليف بلغاري إلى جنيه مصري

تحويل BGN إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

1000 bgn
16806.30 egp

1.00000 BGN = 16.80630 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 4:58 UTC
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BGN إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BGN → 0 EGP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063788.39081.434981.66060.957318.2198
1GBP1.1580811.2319102.3681.661891.923191.1086321.1008
1USD0.94010.811754183.09751.349051.561160.8999517.1287
1INR0.01131340.00976870.012034110.01623450.01878710.010830.206128

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليف بلغاري إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BGN الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لياف بلغاري / جنيه مصري
1 BGN16.80630 EGP
5 BGN84.03150 EGP
10 BGN168.06300 EGP
20 BGN336.12600 EGP
50 BGN840.31500 EGP
100 BGN1680.63000 EGP
250 BGN4201.57500 EGP
500 BGN8403.15000 EGP
1000 BGN16806.30000 EGP
2000 BGN33612.60000 EGP
5000 BGN84031.50000 EGP
10000 BGN168063.00000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / لياف بلغاري
1 EGP0.05950 BGN
5 EGP0.29751 BGN
10 EGP0.59502 BGN
20 EGP1.19003 BGN
50 EGP2.97508 BGN
100 EGP5.95016 BGN
250 EGP14.87540 BGN
500 EGP29.75080 BGN
1000 EGP59.50160 BGN
2000 EGP119.00320 BGN
5000 EGP297.50800 BGN
10000 EGP595.01600 BGN