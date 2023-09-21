رينغيت ماليزي إلى جنيه مصري

تحويل MYR إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ myr
٦٬٥٨٦٫٣٨ egp

1.00000 MYR = 6.58638 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 12:54 UTC
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MYR إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MYR → 0 EGP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066288.631.436971.661520.9645518.3669
1GBP1.1528711.22925102.1841.656721.915611.11221.1757
1USD0.93790.813504183.1271.347751.558360.9046517.2265
1INR0.01128290.009786280.012029810.01621310.01874670.01088270.207231

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / جنيه مصري
1 MYR6.58638 EGP
5 MYR32.93190 EGP
10 MYR65.86380 EGP
20 MYR131.72760 EGP
50 MYR329.31900 EGP
100 MYR658.63800 EGP
250 MYR1646.59500 EGP
500 MYR3293.19000 EGP
1000 MYR6586.38000 EGP
2000 MYR13172.76000 EGP
5000 MYR32931.90000 EGP
10000 MYR65863.80000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / رينغيت ماليزي
1 EGP0.15183 MYR
5 EGP0.75914 MYR
10 EGP1.51828 MYR
20 EGP3.03656 MYR
50 EGP7.59140 MYR
100 EGP15.18280 MYR
250 EGP37.95700 MYR
500 EGP75.91400 MYR
1000 EGP151.82800 MYR
2000 EGP303.65600 MYR
5000 EGP759.14000 MYR
10000 EGP1518.28000 MYR