2000 رينغيت ماليزي إلى جنيه مصري

تحويل MYR إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

2,000 myr
13,027.44 egp

1.00000 MYR = 6.51372 EGP

Mid-market exchange rate at 22:15
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856721.0840589.80971.469321.660740.95776518.4529
1 GBP1.1672411.2653104.8261.714991.938411.1179421.5382
1 USD0.92250.790326182.84651.35541.531980.883517.0222
1 INR0.01113460.009539650.012070510.01636040.01849180.01066430.205467

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / جنيه مصري
1 MYR6.51372 EGP
5 MYR32.56860 EGP
10 MYR65.13720 EGP
20 MYR130.27440 EGP
50 MYR325.68600 EGP
100 MYR651.37200 EGP
250 MYR1628.43000 EGP
500 MYR3256.86000 EGP
1000 MYR6513.72000 EGP
2000 MYR13027.44000 EGP
5000 MYR32568.60000 EGP
10000 MYR65137.20000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / رينغيت ماليزي
1 EGP0.15352 MYR
5 EGP0.76761 MYR
10 EGP1.53522 MYR
20 EGP3.07044 MYR
50 EGP7.67610 MYR
100 EGP15.35220 MYR
250 EGP38.38050 MYR
500 EGP76.76100 MYR
1000 EGP153.52200 MYR
2000 EGP307.04400 MYR
5000 EGP767.61000 MYR
10000 EGP1535.22000 MYR