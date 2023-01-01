Philippine Peso (PHP)
البيزو الفلبيني هو العملة الرسمية للفلبين وهو يصوره عادة الرمز <unk> . وتشمل الاختصارات الخطية ما يلي: برنامج تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني أو برنامج تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني أو برنامج تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني أو برنامج تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني.
اسم العملة
Philippine Peso
رمز العملة
₱
سعر الصرف PHP
|USD
|CAD
|EUR
|AUD
|GBP
|KRW
|JPY
|CNY
|من PHP
|0.01763
|0.02376
|0.01656
|0.02740
|0.01431
|23.54220
|2.61713
|0.12849
|إلى PHP
|56.72060
|42.08380
|60.37620
|36.49120
|69.90250
|0.04248
|0.38210
|7.78285
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.