Philippine Peso (PHP)

البيزو الفلبيني هو العملة الرسمية للفلبين وهو يصوره عادة الرمز <unk> . وتشمل الاختصارات الخطية ما يلي: برنامج تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني أو برنامج تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني أو برنامج تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني أو برنامج تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني.

اسم العملة

Philippine Peso

رمز العملة

سعر الصرف PHP

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
من PHP0.017630.023760.016560.027400.0143123.542202.617130.12849
إلى PHP56.7206042.0838060.3762036.4912069.902500.042480.382107.78285

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

جميع أسعار صرف بيزو فلبيني