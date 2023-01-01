Philippine Peso (PHP)

البيزو الفلبيني هو العملة الرسمية للفلبين وهو يصوره عادة الرمز <unk> . وتشمل الاختصارات الخطية ما يلي: برنامج تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني أو برنامج تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني أو برنامج تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني أو برنامج تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني.