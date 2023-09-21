يوان صيني إلى بيزو فلبيني

تحويل CNY إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cny
٧٬٧٨٦٫٥٧ php

1.00000 CNY = 7.78657 PHP

متوسط سعر صرف السوق عند 8:7 UTC
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CNY إلى PHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 PHP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865151.065788.58771.437471.662170.964318.2072
1GBP1.1558711.23195102.4071.661721.921471.114621.0475
1USD0.938250.811721183.12631.348851.55970.904817.0847
1INR0.01128820.009764920.012029910.01622650.0187630.01088460.205527

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Philippine Peso
1 CNY7.78657 PHP
5 CNY38.93285 PHP
10 CNY77.86570 PHP
20 CNY155.73140 PHP
50 CNY389.32850 PHP
100 CNY778.65700 PHP
250 CNY1946.64250 PHP
500 CNY3893.28500 PHP
1000 CNY7786.57000 PHP
2000 CNY15573.14000 PHP
5000 CNY38932.85000 PHP
10000 CNY77865.70000 PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / Chinese Yuan RMB
1 PHP0.12843 CNY
5 PHP0.64213 CNY
10 PHP1.28426 CNY
20 PHP2.56852 CNY
50 PHP6.42130 CNY
100 PHP12.84260 CNY
250 PHP32.10650 CNY
500 PHP64.21300 CNY
1000 PHP128.42600 CNY
2000 PHP256.85200 CNY
5000 PHP642.13000 CNY
10000 PHP1284.26000 CNY