10 آلاف بيزو فلبيني إلى يوان صيني

تحويل PHP إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ php
١٬٣٠٢٫١٩ cny

1.00000 PHP = 0.13022 CNY

Mid-market exchange rate at 00:07
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أعلى العملات

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1USD11.36610.932351.535270.8085051309.54149.5257.30125
1CAD0.73201110.6824961.123840.591835958.597109.4545.34459
1EUR1.072551.4652111.646660.867151404.55160.3757.83096
1AUD0.651350.8898090.60729110.52662852.96997.39314.75567

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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PHP إلى CNY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / Chinese Yuan RMB
1 PHP0.13022 CNY
5 PHP0.65109 CNY
10 PHP1.30219 CNY
20 PHP2.60438 CNY
50 PHP6.51095 CNY
100 PHP13.02190 CNY
250 PHP32.55475 CNY
500 PHP65.10950 CNY
1000 PHP130.21900 CNY
2000 PHP260.43800 CNY
5000 PHP651.09500 CNY
10000 PHP1302.19000 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Philippine Peso
1 CNY7.67938 PHP
5 CNY38.39690 PHP
10 CNY76.79380 PHP
20 CNY153.58760 PHP
50 CNY383.96900 PHP
100 CNY767.93800 PHP
250 CNY1919.84500 PHP
500 CNY3839.69000 PHP
1000 CNY7679.38000 PHP
2000 CNY15358.76000 PHP
5000 CNY38396.90000 PHP
10000 CNY76793.80000 PHP