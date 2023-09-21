شيكل إسرائيلي جديد إلى يوان صيني

تحويل ILS إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
١٬٩١٦٫٦٠ cny

1.00000 ILS = 1.91660 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 14:54 UTC
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ILS إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.065888.60241.438831.661160.962718.3169
1GBP1.152611.22845102.1241.658411.914671.1096121.1123
1USD0.938250.814034183.13231.351.55860.903217.1861
1INR0.01128640.009792030.01202910.01623920.01874850.01086460.206732

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Chinese Yuan RMB
1 ILS1.91660 CNY
5 ILS9.58300 CNY
10 ILS19.16600 CNY
20 ILS38.33200 CNY
50 ILS95.83000 CNY
100 ILS191.66000 CNY
250 ILS479.15000 CNY
500 ILS958.30000 CNY
1000 ILS1916.60000 CNY
2000 ILS3833.20000 CNY
5000 ILS9583.00000 CNY
10000 ILS19166.00000 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Israeli New Sheqel
1 CNY0.52176 ILS
5 CNY2.60879 ILS
10 CNY5.21758 ILS
20 CNY10.43516 ILS
50 CNY26.08790 ILS
100 CNY52.17580 ILS
250 CNY130.43950 ILS
500 CNY260.87900 ILS
1000 CNY521.75800 ILS
2000 CNY1043.51600 ILS
5000 CNY2608.79000 ILS
10000 CNY5217.58000 ILS