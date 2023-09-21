يورو إلى يوان صيني

تحويل EUR إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
٧٬٧٥٥٫٠٥ cny

1.00000 EUR = 7.75505 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 0:32 UTC
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EUR إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.064188.24051.434251.655290.9576518.2046
1GBP1.1578111.23205102.1681.660621.916541.1087821.0779
1USD0.939750.811655182.9251.347851.555570.8999517.108
1INR0.01133270.009787820.012059110.01625380.01875880.01085260.206307

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / Chinese Yuan RMB
1 EUR7.75505 CNY
5 EUR38.77525 CNY
10 EUR77.55050 CNY
20 EUR155.10100 CNY
50 EUR387.75250 CNY
100 EUR775.50500 CNY
250 EUR1938.76250 CNY
500 EUR3877.52500 CNY
1000 EUR7755.05000 CNY
2000 EUR15510.10000 CNY
5000 EUR38775.25000 CNY
10000 EUR77550.50000 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / اليورو
1 CNY0.12895 EUR
5 CNY0.64474 EUR
10 CNY1.28948 EUR
20 CNY2.57896 EUR
50 CNY6.44740 EUR
100 CNY12.89480 EUR
250 CNY32.23700 EUR
500 CNY64.47400 EUR
1000 CNY128.94800 EUR
2000 CNY257.89600 EUR
5000 CNY644.74000 EUR
10000 CNY1289.48000 EUR