20 يوان صيني إلى يورو

تحويل CNY إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

20 cny
2.55 eur

¥1.000 CNY = €0.1275 EUR

Mid-market exchange rate at 08:06
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CNY إلى EUR مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7981.3720.9160.7831.51683.9621.325
1 HKD0.12810.1760.1170.10.19410.7680.17
1 CAD0.7295.68310.6670.5711.10561.1940.965
1 EUR1.0928.5161.49810.8551.65591.6951.447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / اليورو
1 CNY٠٫١٢٧٥٥ EUR
5 CNY٠٫٦٣٧٧٣ EUR
10 CNY١٫٢٧٥٤٧ EUR
20 CNY٢٫٥٥٠٩٤ EUR
50 CNY٦٫٣٧٧٣٥ EUR
100 CNY١٢٫٧٥٤٧٠ EUR
250 CNY٣١٫٨٨٦٧٥ EUR
500 CNY٦٣٫٧٧٣٥٠ EUR
1000 CNY١٢٧٫٥٤٧٠٠ EUR
2000 CNY٢٥٥٫٠٩٤٠٠ EUR
5000 CNY٦٣٧٫٧٣٥٠٠ EUR
10000 CNY١٬٢٧٥٫٤٧٠٠٠ EUR
معدلات التحويل اليورو / Chinese Yuan RMB
1 EUR٧٫٨٤٠٢٤ CNY
5 EUR٣٩٫٢٠١٢٠ CNY
10 EUR٧٨٫٤٠٢٤٠ CNY
20 EUR١٥٦٫٨٠٤٨٠ CNY
50 EUR٣٩٢٫٠١٢٠٠ CNY
100 EUR٧٨٤٫٠٢٤٠٠ CNY
250 EUR١٬٩٦٠٫٠٦٠٠٠ CNY
500 EUR٣٬٩٢٠٫١٢٠٠٠ CNY
1000 EUR٧٬٨٤٠٫٢٤٠٠٠ CNY
2000 EUR١٥٬٦٨٠٫٤٨٠٠٠ CNY
5000 EUR٣٩٬٢٠١٫٢٠٠٠٠ CNY
10000 EUR٧٨٬٤٠٢٫٤٠٠٠٠ CNY