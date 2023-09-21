يوان صيني إلى يورو

تحويل CNY إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cny
١٢٨٫٤٨ eur

1.00000 CNY = 0.12848 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 7:58 UTC
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CNY إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865651.065688.57711.437491.661620.964718.2058
1GBP1.155211.23095102.3221.660551.919461.1144221.0308
1USD0.938450.812381183.12421.3491.559330.905317.085
1INR0.01128960.009773090.012030210.01622870.01875910.01089090.205536

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / اليورو
1 CNY0.12848 EUR
5 CNY0.64242 EUR
10 CNY1.28485 EUR
20 CNY2.56970 EUR
50 CNY6.42425 EUR
100 CNY12.84850 EUR
250 CNY32.12125 EUR
500 CNY64.24250 EUR
1000 CNY128.48500 EUR
2000 CNY256.97000 EUR
5000 CNY642.42500 EUR
10000 CNY1284.85000 EUR
معدلات التحويل اليورو / Chinese Yuan RMB
1 EUR7.78298 CNY
5 EUR38.91490 CNY
10 EUR77.82980 CNY
20 EUR155.65960 CNY
50 EUR389.14900 CNY
100 EUR778.29800 CNY
250 EUR1945.74500 CNY
500 EUR3891.49000 CNY
1000 EUR7782.98000 CNY
2000 EUR15565.96000 CNY
5000 EUR38914.90000 CNY
10000 EUR77829.80000 CNY