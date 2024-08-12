50 يوان صيني إلى يورو

تحويل CNY إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

50 cny
6.38 eur

¥1.000 CNY = €0.1275 EUR

Mid-market exchange rate at 08:07
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CNY إلى EUR مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7971.3720.9160.7831.51683.9611.325
1 HKD0.12810.1760.1170.10.19410.7680.17
1 CAD0.7295.68310.6670.5711.10561.1940.965
1 EUR1.0928.5151.49810.8551.65591.6941.447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / اليورو
1 CNY٠٫١٢٧٥٥ EUR
5 CNY٠٫٦٣٧٧٣ EUR
10 CNY١٫٢٧٥٤٥ EUR
20 CNY٢٫٥٥٠٩٠ EUR
50 CNY٦٫٣٧٧٢٥ EUR
100 CNY١٢٫٧٥٤٥٠ EUR
250 CNY٣١٫٨٨٦٢٥ EUR
500 CNY٦٣٫٧٧٢٥٠ EUR
1000 CNY١٢٧٫٥٤٥٠٠ EUR
2000 CNY٢٥٥٫٠٩٠٠٠ EUR
5000 CNY٦٣٧٫٧٢٥٠٠ EUR
10000 CNY١٬٢٧٥٫٤٥٠٠٠ EUR
معدلات التحويل اليورو / Chinese Yuan RMB
1 EUR٧٫٨٤٠٣٥ CNY
5 EUR٣٩٫٢٠١٧٥ CNY
10 EUR٧٨٫٤٠٣٥٠ CNY
20 EUR١٥٦٫٨٠٧٠٠ CNY
50 EUR٣٩٢٫٠١٧٥٠ CNY
100 EUR٧٨٤٫٠٣٥٠٠ CNY
250 EUR١٬٩٦٠٫٠٨٧٥٠ CNY
500 EUR٣٬٩٢٠٫١٧٥٠٠ CNY
1000 EUR٧٬٨٤٠٫٣٥٠٠٠ CNY
2000 EUR١٥٬٦٨٠٫٧٠٠٠٠ CNY
5000 EUR٣٩٬٢٠١٫٧٥٠٠٠ CNY
10000 EUR٧٨٬٤٠٣٫٥٠٠٠٠ CNY