يورو إلى دولار كندي

تحويل EUR إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
١٬٤٣٤٫٢٥ cad

1.00000 EUR = 1.43425 CAD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:32 UTC
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EUR إلى CAD مخطط التحويل

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.064188.24051.434251.655290.9576518.2046
1GBP1.1578111.23205102.1681.660621.916541.1087821.0779
1USD0.939750.811655182.9251.347851.555570.8999517.108
1INR0.01133270.009787820.012059110.01625380.01875880.01085260.206307

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / دولار كندي
1 EUR1.43425 CAD
5 EUR7.17125 CAD
10 EUR14.34250 CAD
20 EUR28.68500 CAD
50 EUR71.71250 CAD
100 EUR143.42500 CAD
250 EUR358.56250 CAD
500 EUR717.12500 CAD
1000 EUR1434.25000 CAD
2000 EUR2868.50000 CAD
5000 EUR7171.25000 CAD
10000 EUR14342.50000 CAD
معدلات التحويل دولار كندي / اليورو
1 CAD0.69723 EUR
5 CAD3.48615 EUR
10 CAD6.97230 EUR
20 CAD13.94460 EUR
50 CAD34.86150 EUR
100 CAD69.72300 EUR
250 CAD174.30750 EUR
500 CAD348.61500 EUR
1000 CAD697.23000 EUR
2000 CAD1394.46000 EUR
5000 CAD3486.15000 EUR
10000 CAD6972.30000 EUR