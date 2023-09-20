دولار كندي إلى روبية هندية

تحويل CAD إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cad
٦١٬٥٤٤٫٥٠ inr

1.00000 CAD = 61.54450 INR

متوسط سعر صرف السوق عند 0:6 UTC
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CAD إلى INR مخطط التحويل

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Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86381.064888.29851.434711.653930.9579518.1998
1GBP1.1576811.23275102.2261.661011.91481.10921.0704
1USD0.939150.811194182.9251.34741.553280.8996517.0922
1INR0.01132520.009782270.012059110.01624840.01873110.0108490.206116

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار كندي إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CAD الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار كندي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار كندي / الروبية الهندية
1 CAD61.54450 INR
5 CAD307.72250 INR
10 CAD615.44500 INR
20 CAD1230.89000 INR
50 CAD3077.22500 INR
100 CAD6154.45000 INR
250 CAD15386.12500 INR
500 CAD30772.25000 INR
1000 CAD61544.50000 INR
2000 CAD123089.00000 INR
5000 CAD307722.50000 INR
10000 CAD615445.00000 INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / دولار كندي
1 INR0.01625 CAD
5 INR0.08124 CAD
10 INR0.16248 CAD
20 INR0.32497 CAD
50 INR0.81242 CAD
100 INR1.62484 CAD
250 INR4.06210 CAD
500 INR8.12420 CAD
1000 INR16.24840 CAD
2000 INR32.49680 CAD
5000 INR81.24200 CAD
10000 INR162.48400 CAD