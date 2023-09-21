دولار أمريكي إلى بيزو فلبيني

تحويل USD إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ usd
٥٦٬٩١٣٫٨٠ php

1.00000 USD = 56.91380 PHP

متوسط سعر صرف السوق عند 1:25 UTC
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USD إلى PHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 PHP
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063688.1991.433891.655920.957718.2129
1GBP1.1579411.23155102.1261.660311.917411.1089621.0888
1USD0.94020.811985182.9251.348151.55690.900417.1238
1INR0.0113380.00979180.012059110.01625750.01877490.0108580.206497

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أمريكي / Philippine Peso
1 USD56.91380 PHP
5 USD284.56900 PHP
10 USD569.13800 PHP
20 USD1138.27600 PHP
50 USD2845.69000 PHP
100 USD5691.38000 PHP
250 USD14228.45000 PHP
500 USD28456.90000 PHP
1000 USD56913.80000 PHP
2000 USD113827.60000 PHP
5000 USD284569.00000 PHP
10000 USD569138.00000 PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / دولار أمريكي
1 PHP0.01757 USD
5 PHP0.08785 USD
10 PHP0.17570 USD
20 PHP0.35141 USD
50 PHP0.87852 USD
100 PHP1.75704 USD
250 PHP4.39260 USD
500 PHP8.78520 USD
1000 PHP17.57040 USD
2000 PHP35.14080 USD
5000 PHP87.85200 USD
10000 PHP175.70400 USD