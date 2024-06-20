1 دولار أمريكي إلى بيزو فلبيني

تحويل USD إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

1 usd
58.82 php

$1.000 USD = ₱58.82 PHP

Mid-market exchange rate at 02:22
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.64711.9120.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.7060.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.7660.958116.55310.6830.5785.313.225

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / Philippine Peso
1 USD٥٨٫٨١٧١٠ PHP
5 USD٢٩٤٫٠٨٥٥٠ PHP
10 USD٥٨٨٫١٧١٠٠ PHP
20 USD١٬١٧٦٫٣٤٢٠٠ PHP
50 USD٢٬٩٤٠٫٨٥٥٠٠ PHP
100 USD٥٬٨٨١٫٧١٠٠٠ PHP
250 USD١٤٬٧٠٤٫٢٧٥٠٠ PHP
500 USD٢٩٬٤٠٨٫٥٥٠٠٠ PHP
1000 USD٥٨٬٨١٧٫١٠٠٠٠ PHP
2000 USD١١٧٬٦٣٤٫٢٠٠٠٠ PHP
5000 USD٢٩٤٬٠٨٥٫٥٠٠٠٠ PHP
10000 USD٥٨٨٬١٧١٫٠٠٠٠٠ PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / دولار أمريكي
1 PHP٠٫٠١٧٠٠ USD
5 PHP٠٫٠٨٥٠١ USD
10 PHP٠٫١٧٠٠٢ USD
20 PHP٠٫٣٤٠٠٤ USD
50 PHP٠٫٨٥٠١٠ USD
100 PHP١٫٧٠٠١٩ USD
250 PHP٤٫٢٥٠٤٨ USD
500 PHP٨٫٥٠٠٩٥ USD
1000 PHP١٧٫٠٠١٩٠ USD
2000 PHP٣٤٫٠٠٣٨٠ USD
5000 PHP٨٥٫٠٠٩٥٠ USD
10000 PHP١٧٠٫٠١٩٠٠ USD