فورنت مجري إلى بيزو فلبيني

تحويل HUF إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ huf
١٬٥٦٥٫١٨ php

1.00000 HUF = 0.15652 PHP

متوسط سعر صرف السوق عند 14:33 UTC
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HUF إلى PHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 PHP
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86811.066988.6891.439141.661450.96318.3106
1GBP1.1519411.229102.1641.65781.913881.1093221.0926
1USD0.93730.81367183.12781.34891.557270.902617.1624
1INR0.01127530.009788180.012029710.01622680.01873340.0108580.206458

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Hungarian Forint / Philippine Peso
2000 HUF313.03600 PHP
5000 HUF782.59000 PHP
10000 HUF1565.18000 PHP
15000 HUF2347.77000 PHP
20000 HUF3130.36000 PHP
30000 HUF4695.54000 PHP
40000 HUF6260.72000 PHP
50000 HUF7825.90000 PHP
60000 HUF9391.08000 PHP
100000 HUF15651.80000 PHP
150000 HUF23477.70000 PHP
200000 HUF31303.60000 PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / Hungarian Forint
1 PHP6.38902 HUF
5 PHP31.94510 HUF
10 PHP63.89020 HUF
20 PHP127.78040 HUF
50 PHP319.45100 HUF
100 PHP638.90200 HUF
250 PHP1597.25500 HUF
500 PHP3194.51000 HUF
1000 PHP6389.02000 HUF
2000 PHP12778.04000 HUF
5000 PHP31945.10000 HUF
10000 PHP63890.20000 HUF