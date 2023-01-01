20 بيزو فلبيني إلى فورنت مجري

تحويل PHP إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ php
١٢٦ huf

1.00000 PHP = 6.30371 HUF

Mid-market exchange rate at 00:42
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أعلى العملات

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1USD11.36630.932151.53480.8084071311.35149.5457.30125
1CAD0.73190410.6822371.123330.591676959.782109.4535.34381
1EUR1.07281.4657711.646540.86731406.82160.4357.83278
1AUD0.651550.8902130.60733610.526718854.4197.4364.75713

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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PHP إلى CNY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / Hungarian Forint
1 PHP6.30371 HUF
5 PHP31.51855 HUF
10 PHP63.03710 HUF
20 PHP126.07420 HUF
50 PHP315.18550 HUF
100 PHP630.37100 HUF
250 PHP1575.92750 HUF
500 PHP3151.85500 HUF
1000 PHP6303.71000 HUF
2000 PHP12607.42000 HUF
5000 PHP31518.55000 HUF
10000 PHP63037.10000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / Philippine Peso
2000 HUF317.27400 PHP
5000 HUF793.18500 PHP
10000 HUF1586.37000 PHP
15000 HUF2379.55500 PHP
20000 HUF3172.74000 PHP
30000 HUF4759.11000 PHP
40000 HUF6345.48000 PHP
50000 HUF7931.85000 PHP
60000 HUF9518.22000 PHP
100000 HUF15863.70000 PHP
150000 HUF23795.55000 PHP
200000 HUF31727.40000 PHP