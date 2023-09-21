دولار هونغ كونغ إلى فورنت مجري

تحويل HKD إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hkd
٤٦٬٤٩٠ huf

1.00000 HKD = 46.49040 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 13:25 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Save when you send money abroad

HKD إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HKD → 0 HUF
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.06588.54011.437751.662110.964218.3281
1GBP1.152611.22755102.0541.657191.91581.1113421.1255
1USD0.9390.814631183.13621.351.560670.905417.2095
1INR0.01129430.009798750.012028510.01623840.01877250.01089060.207004

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for هونج كونج دولار

HKD إلى USD

HKD إلى CNY

HKD إلى GBP

HKD إلى SGD

HKD إلى AUD

HKD إلى EUR

HKD إلى CAD

HKD إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / Hungarian Forint
100 HKD4649.04000 HUF
200 HKD9298.08000 HUF
300 HKD13947.12000 HUF
500 HKD23245.20000 HUF
1000 HKD46490.40000 HUF
2000 HKD92980.80000 HUF
2500 HKD116226.00000 HUF
3000 HKD139471.20000 HUF
4000 HKD185961.60000 HUF
5000 HKD232452.00000 HUF
10000 HKD464904.00000 HUF
20000 HKD929808.00000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / دولار هونغ كونغ
2000 HUF43.01960 HKD
5000 HUF107.54900 HKD
10000 HUF215.09800 HKD
15000 HUF322.64700 HKD
20000 HUF430.19600 HKD
30000 HUF645.29400 HKD
40000 HUF860.39200 HKD
50000 HUF1075.49000 HKD
60000 HUF1290.58800 HKD
100000 HUF2150.98000 HKD
150000 HUF3226.47000 HKD
200000 HUF4301.96000 HKD