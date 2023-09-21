دولار هونغ كونغ إلى فورنت مجري
تحويل HKD إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي
مقارنة أسعار إرسال الأموال إلى الخارج
ولا تملك المصارف وخدمات التحويل الأخرى سوى سر ضئيل للغاية. فهم يضيفون أرقاماً مخفية لأسعار صرف عملاتهم - ويحصلون عليك أكثر من دون علمك. وإذا كان لديهم رسوم، فإنهم يتقاضون رسوماً مرتين.
التحويل الحكيم لا يخفي أبدا الرسوم في سعر الصرف. نحن نعطيك السعر الحقيقي، الذي توفره وكالة رويترز بشكل مستقل. قارن معدلنا ورسومنا مع ويسترن يونيون، ICI Bank، وWorldRemit وأكثر من ذلك، وانظر الفرق لنفسك.
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى فورنت مجري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for هونج كونج دولار
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / Hungarian Forint
|100 HKD
|4649.04000 HUF
|200 HKD
|9298.08000 HUF
|300 HKD
|13947.12000 HUF
|500 HKD
|23245.20000 HUF
|1000 HKD
|46490.40000 HUF
|2000 HKD
|92980.80000 HUF
|2500 HKD
|116226.00000 HUF
|3000 HKD
|139471.20000 HUF
|4000 HKD
|185961.60000 HUF
|5000 HKD
|232452.00000 HUF
|10000 HKD
|464904.00000 HUF
|20000 HKD
|929808.00000 HUF
|معدلات التحويل Hungarian Forint / دولار هونغ كونغ
|2000 HUF
|43.01960 HKD
|5000 HUF
|107.54900 HKD
|10000 HUF
|215.09800 HKD
|15000 HUF
|322.64700 HKD
|20000 HUF
|430.19600 HKD
|30000 HUF
|645.29400 HKD
|40000 HUF
|860.39200 HKD
|50000 HUF
|1075.49000 HKD
|60000 HUF
|1290.58800 HKD
|100000 HUF
|2150.98000 HKD
|150000 HUF
|3226.47000 HKD
|200000 HUF
|4301.96000 HKD