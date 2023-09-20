دولار أمريكي إلى فورنت مجري
تحويل USD إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي
مقارنة أسعار إرسال الأموال إلى الخارج
ولا تملك المصارف وخدمات التحويل الأخرى سوى سر ضئيل للغاية. فهم يضيفون أرقاماً مخفية لأسعار صرف عملاتهم - ويحصلون عليك أكثر من دون علمك. وإذا كان لديهم رسوم، فإنهم يتقاضون رسوماً مرتين.
التحويل الحكيم لا يخفي أبدا الرسوم في سعر الصرف. نحن نعطيك السعر الحقيقي، الذي توفره وكالة رويترز بشكل مستقل. قارن معدلنا ورسومنا مع ويسترن يونيون، ICI Bank، وWorldRemit وأكثر من ذلك، وانظر الفرق لنفسك.
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دولار أمريكي إلى فورنت مجري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for نحن الدولار
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل دولار أمريكي / Hungarian Forint
|1 USD
|361.54100 HUF
|5 USD
|1807.70500 HUF
|10 USD
|3615.41000 HUF
|20 USD
|7230.82000 HUF
|50 USD
|18077.05000 HUF
|100 USD
|36154.10000 HUF
|250 USD
|90385.25000 HUF
|500 USD
|180770.50000 HUF
|1000 USD
|361541.00000 HUF
|2000 USD
|723082.00000 HUF
|5000 USD
|1807705.00000 HUF
|10000 USD
|3615410.00000 HUF
|معدلات التحويل Hungarian Forint / دولار أمريكي
|2000 HUF
|5.53188 USD
|5000 HUF
|13.82970 USD
|10000 HUF
|27.65940 USD
|15000 HUF
|41.48910 USD
|20000 HUF
|55.31880 USD
|30000 HUF
|82.97820 USD
|40000 HUF
|110.63760 USD
|50000 HUF
|138.29700 USD
|60000 HUF
|165.95640 USD
|100000 HUF
|276.59400 USD
|150000 HUF
|414.89100 USD
|200000 HUF
|553.18800 USD