دولار أمريكي إلى فورنت مجري

تحويل USD إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

1000 usd
361541 huf

1.00000 USD = 361.54100 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 1:19 UTC
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USD إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 HUF
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863651.063588.19071.433861.655380.957618.2125
1GBP1.1578811.23135102.111.660171.916651.1087821.087
1USD0.94030.812117182.9251.348251.556540.900517.1251
1INR0.01133910.009793390.012059110.01625870.01877050.01085920.206513

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أمريكي / Hungarian Forint
1 USD361.54100 HUF
5 USD1807.70500 HUF
10 USD3615.41000 HUF
20 USD7230.82000 HUF
50 USD18077.05000 HUF
100 USD36154.10000 HUF
250 USD90385.25000 HUF
500 USD180770.50000 HUF
1000 USD361541.00000 HUF
2000 USD723082.00000 HUF
5000 USD1807705.00000 HUF
10000 USD3615410.00000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / دولار أمريكي
2000 HUF5.53188 USD
5000 HUF13.82970 USD
10000 HUF27.65940 USD
15000 HUF41.48910 USD
20000 HUF55.31880 USD
30000 HUF82.97820 USD
40000 HUF110.63760 USD
50000 HUF138.29700 USD
60000 HUF165.95640 USD
100000 HUF276.59400 USD
150000 HUF414.89100 USD
200000 HUF553.18800 USD