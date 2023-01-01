روبية إندونيسية إلى فورنت مجري

تحويل IDR إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠٬٠٠٠ idr
٢٣٬٦٣٦ huf

1.00000 IDR = 0.02364 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 14:42 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
50+ currencies in one account

IDR إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 HUF
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867751.066988.67121.438931.661580.963318.3051
1GBP1.1524111.2295102.1851.658231.914811.1101121.0949
1USD0.93730.813339183.11111.34871.557390.902917.1573
1INR0.01127760.009786160.012032110.01622770.01873870.01086380.206438

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Indonesian rupiah

IDR إلى USD

IDR إلى INR

IDR إلى EUR

IDR إلى SGD

IDR إلى AUD

IDR إلى CAD

IDR إلى GBP

IDR إلى HKD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / Hungarian Forint
1 IDR0.02364 HUF
5 IDR0.11818 HUF
10 IDR0.23636 HUF
20 IDR0.47272 HUF
50 IDR1.18179 HUF
100 IDR2.36358 HUF
250 IDR5.90895 HUF
500 IDR11.81790 HUF
1000 IDR23.63580 HUF
2000 IDR47.27160 HUF
5000 IDR118.17900 HUF
10000 IDR236.35800 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / الروبية الإندونيسية
2000 HUF84617.20000 IDR
5000 HUF211543.00000 IDR
10000 HUF423086.00000 IDR
15000 HUF634629.00000 IDR
20000 HUF846172.00000 IDR
30000 HUF1269258.00000 IDR
40000 HUF1692344.00000 IDR
50000 HUF2115430.00000 IDR
60000 HUF2538516.00000 IDR
100000 HUF4230860.00000 IDR
150000 HUF6346290.00000 IDR
200000 HUF8461720.00000 IDR