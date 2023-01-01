روبية إندونيسية إلى فورنت مجري
تحويل IDR إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى فورنت مجري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Indonesian rupiah
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Hungarian Forint / الروبية الإندونيسية
|2000 HUF
|84617.20000 IDR
|5000 HUF
|211543.00000 IDR
|10000 HUF
|423086.00000 IDR
|15000 HUF
|634629.00000 IDR
|20000 HUF
|846172.00000 IDR
|30000 HUF
|1269258.00000 IDR
|40000 HUF
|1692344.00000 IDR
|50000 HUF
|2115430.00000 IDR
|60000 HUF
|2538516.00000 IDR
|100000 HUF
|4230860.00000 IDR
|150000 HUF
|6346290.00000 IDR
|200000 HUF
|8461720.00000 IDR