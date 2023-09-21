شيكل إسرائيلي جديد إلى فورنت مجري

تحويل ILS إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
٩٥٬٣٠٤ huf

1.00000 ILS = 95.30360 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 14:58 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Save when you send money abroad

ILS إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 HUF
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.06688.6181.438571.660690.962718.3217
1GBP1.1524711.2286102.1351.6581.914011.1094821.1163
1USD0.93810.813935183.13131.34951.557880.903117.1873
1INR0.01128440.009790950.012029210.01623340.01873990.01086350.206749

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ورقة إسرائيلية جديدة

ILS إلى USD

ILS إلى EUR

ILS إلى GBP

ILS إلى INR

ILS إلى JPY

ILS إلى RUB

ILS إلى AUD

ILS إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Hungarian Forint
1 ILS95.30360 HUF
5 ILS476.51800 HUF
10 ILS953.03600 HUF
20 ILS1906.07200 HUF
50 ILS4765.18000 HUF
100 ILS9530.36000 HUF
250 ILS23825.90000 HUF
500 ILS47651.80000 HUF
1000 ILS95303.60000 HUF
2000 ILS190607.20000 HUF
5000 ILS476518.00000 HUF
10000 ILS953036.00000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / Israeli New Sheqel
2000 HUF20.98560 ILS
5000 HUF52.46400 ILS
10000 HUF104.92800 ILS
15000 HUF157.39200 ILS
20000 HUF209.85600 ILS
30000 HUF314.78400 ILS
40000 HUF419.71200 ILS
50000 HUF524.64000 ILS
60000 HUF629.56800 ILS
100000 HUF1049.28000 ILS
150000 HUF1573.92000 ILS
200000 HUF2098.56000 ILS