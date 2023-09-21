شيكل إسرائيلي جديد إلى فورنت مجري
تحويل ILS إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي
مقارنة أسعار إرسال الأموال إلى الخارج
ولا تملك المصارف وخدمات التحويل الأخرى سوى سر ضئيل للغاية. فهم يضيفون أرقاماً مخفية لأسعار صرف عملاتهم - ويحصلون عليك أكثر من دون علمك. وإذا كان لديهم رسوم، فإنهم يتقاضون رسوماً مرتين.
التحويل الحكيم لا يخفي أبدا الرسوم في سعر الصرف. نحن نعطيك السعر الحقيقي، الذي توفره وكالة رويترز بشكل مستقل. قارن معدلنا ورسومنا مع ويسترن يونيون، ICI Bank، وWorldRemit وأكثر من ذلك، وانظر الفرق لنفسك.
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى فورنت مجري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for ورقة إسرائيلية جديدة
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Hungarian Forint
|1 ILS
|95.30360 HUF
|5 ILS
|476.51800 HUF
|10 ILS
|953.03600 HUF
|20 ILS
|1906.07200 HUF
|50 ILS
|4765.18000 HUF
|100 ILS
|9530.36000 HUF
|250 ILS
|23825.90000 HUF
|500 ILS
|47651.80000 HUF
|1000 ILS
|95303.60000 HUF
|2000 ILS
|190607.20000 HUF
|5000 ILS
|476518.00000 HUF
|10000 ILS
|953036.00000 HUF
|معدلات التحويل Hungarian Forint / Israeli New Sheqel
|2000 HUF
|20.98560 ILS
|5000 HUF
|52.46400 ILS
|10000 HUF
|104.92800 ILS
|15000 HUF
|157.39200 ILS
|20000 HUF
|209.85600 ILS
|30000 HUF
|314.78400 ILS
|40000 HUF
|419.71200 ILS
|50000 HUF
|524.64000 ILS
|60000 HUF
|629.56800 ILS
|100000 HUF
|1049.28000 ILS
|150000 HUF
|1573.92000 ILS
|200000 HUF
|2098.56000 ILS