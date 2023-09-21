ريال برازيلي إلى فورنت مجري

تحويل BRL إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

1000 brl
74212 huf

1.00000 BRL = 74.21180 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 6:15 UTC
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BRL إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 HUF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863551.063888.43791.434851.658690.957718.2125
1GBP1.1580111.2318102.4041.661451.920641.1090321.0887
1USD0.940.81182183.1341.34881.559210.9002517.1202
1INR0.01130740.00976520.012028810.01622440.01875540.01082890.205935

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / Hungarian Forint
1 BRL74.21180 HUF
5 BRL371.05900 HUF
10 BRL742.11800 HUF
20 BRL1484.23600 HUF
50 BRL3710.59000 HUF
100 BRL7421.18000 HUF
250 BRL18552.95000 HUF
500 BRL37105.90000 HUF
1000 BRL74211.80000 HUF
2000 BRL148423.60000 HUF
5000 BRL371059.00000 HUF
10000 BRL742118.00000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / الريال البرازيلي
2000 HUF26.94980 BRL
5000 HUF67.37450 BRL
10000 HUF134.74900 BRL
15000 HUF202.12350 BRL
20000 HUF269.49800 BRL
30000 HUF404.24700 BRL
40000 HUF538.99600 BRL
50000 HUF673.74500 BRL
60000 HUF808.49400 BRL
100000 HUF1347.49000 BRL
150000 HUF2021.23500 BRL
200000 HUF2694.98000 BRL