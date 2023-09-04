500 ريال برازيلي إلى فورنت مجري
تحويل BRL إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي
مقارنة أسعار إرسال الأموال إلى الخارج
ولا تملك المصارف وخدمات التحويل الأخرى سوى سر ضئيل للغاية. فهم يضيفون أرقاماً مخفية لأسعار صرف عملاتهم - ويحصلون عليك أكثر من دون علمك. وإذا كان لديهم رسوم، فإنهم يتقاضون رسوماً مرتين.
التحويل الحكيم لا يخفي أبدا الرسوم في سعر الصرف. نحن نعطيك السعر الحقيقي، الذي توفره وكالة رويترز بشكل مستقل. قارن معدلنا ورسومنا مع ويسترن يونيون، ICI Bank، وWorldRemit وأكثر من ذلك، وانظر الفرق لنفسك.
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل ريال برازيلي إلى فورنت مجري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل الريال البرازيلي / Hungarian Forint
|1 BRL
|72.11040 HUF
|5 BRL
|360.55200 HUF
|10 BRL
|721.10400 HUF
|20 BRL
|1442.20800 HUF
|50 BRL
|3605.52000 HUF
|100 BRL
|7211.04000 HUF
|250 BRL
|18027.60000 HUF
|500 BRL
|36055.20000 HUF
|1000 BRL
|72110.40000 HUF
|2000 BRL
|144220.80000 HUF
|5000 BRL
|360552.00000 HUF
|10000 BRL
|721104.00000 HUF
|معدلات التحويل Hungarian Forint / الريال البرازيلي
|2000 HUF
|27.73520 BRL
|5000 HUF
|69.33800 BRL
|10000 HUF
|138.67600 BRL
|15000 HUF
|208.01400 BRL
|20000 HUF
|277.35200 BRL
|30000 HUF
|416.02800 BRL
|40000 HUF
|554.70400 BRL
|50000 HUF
|693.38000 BRL
|60000 HUF
|832.05600 BRL
|100000 HUF
|1386.76000 BRL
|150000 HUF
|2080.14000 BRL
|200000 HUF
|2773.52000 BRL