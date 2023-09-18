جنيه إسترليني إلى فورنت مجري
تحويل GBP إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي
مقارنة أسعار إرسال الأموال إلى الخارج
ولا تملك المصارف وخدمات التحويل الأخرى سوى سر ضئيل للغاية. فهم يضيفون أرقاماً مخفية لأسعار صرف عملاتهم - ويحصلون عليك أكثر من دون علمك. وإذا كان لديهم رسوم، فإنهم يتقاضون رسوماً مرتين.
التحويل الحكيم لا يخفي أبدا الرسوم في سعر الصرف. نحن نعطيك السعر الحقيقي، الذي توفره وكالة رويترز بشكل مستقل. قارن معدلنا ورسومنا مع ويسترن يونيون، ICI Bank، وWorldRemit وأكثر من ذلك، وانظر الفرق لنفسك.
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى فورنت مجري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for الجنيه الإسترليني
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل جنيه استرليني / Hungarian Forint
|1 GBP
|445.25400 HUF
|5 GBP
|2226.27000 HUF
|10 GBP
|4452.54000 HUF
|20 GBP
|8905.08000 HUF
|50 GBP
|22262.70000 HUF
|100 GBP
|44525.40000 HUF
|250 GBP
|111313.50000 HUF
|500 GBP
|222627.00000 HUF
|1000 GBP
|445254.00000 HUF
|2000 GBP
|890508.00000 HUF
|5000 GBP
|2226270.00000 HUF
|10000 GBP
|4452540.00000 HUF
|معدلات التحويل Hungarian Forint / جنيه استرليني
|2000 HUF
|4.49182 GBP
|5000 HUF
|11.22955 GBP
|10000 HUF
|22.45910 GBP
|15000 HUF
|33.68865 GBP
|20000 HUF
|44.91820 GBP
|30000 HUF
|67.37730 GBP
|40000 HUF
|89.83640 GBP
|50000 HUF
|112.29550 GBP
|60000 HUF
|134.75460 GBP
|100000 HUF
|224.59100 GBP
|150000 HUF
|336.88650 GBP
|200000 HUF
|449.18200 GBP