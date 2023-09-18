جنيه إسترليني إلى فورنت مجري

تحويل GBP إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gbp
٤٤٥٬٢٥٤ huf

1.00000 GBP = 445.25400 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 0:50 UTC
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GBP إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GBP → 0 HUF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.06388.14931.433351.654990.9571518.2045
1GBP1.1582811.23125102.1011.660221.916941.1086521.0859
1USD0.94070.812183182.9251.34841.55690.9004517.1256
1INR0.01134440.009794180.012059110.01626050.01877490.01085860.206519

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه استرليني / Hungarian Forint
1 GBP445.25400 HUF
5 GBP2226.27000 HUF
10 GBP4452.54000 HUF
20 GBP8905.08000 HUF
50 GBP22262.70000 HUF
100 GBP44525.40000 HUF
250 GBP111313.50000 HUF
500 GBP222627.00000 HUF
1000 GBP445254.00000 HUF
2000 GBP890508.00000 HUF
5000 GBP2226270.00000 HUF
10000 GBP4452540.00000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / جنيه استرليني
2000 HUF4.49182 GBP
5000 HUF11.22955 GBP
10000 HUF22.45910 GBP
15000 HUF33.68865 GBP
20000 HUF44.91820 GBP
30000 HUF67.37730 GBP
40000 HUF89.83640 GBP
50000 HUF112.29550 GBP
60000 HUF134.75460 GBP
100000 HUF224.59100 GBP
150000 HUF336.88650 GBP
200000 HUF449.18200 GBP