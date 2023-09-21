ليف بلغاري إلى فورنت مجري
تحويل BGN إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي
مقارنة أسعار إرسال الأموال إلى الخارج
ولا تملك المصارف وخدمات التحويل الأخرى سوى سر ضئيل للغاية. فهم يضيفون أرقاماً مخفية لأسعار صرف عملاتهم - ويحصلون عليك أكثر من دون علمك. وإذا كان لديهم رسوم، فإنهم يتقاضون رسوماً مرتين.
التحويل الحكيم لا يخفي أبدا الرسوم في سعر الصرف. نحن نعطيك السعر الحقيقي، الذي توفره وكالة رويترز بشكل مستقل. قارن معدلنا ورسومنا مع ويسترن يونيون، ICI Bank، وWorldRemit وأكثر من ذلك، وانظر الفرق لنفسك.
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل ليف بلغاري إلى فورنت مجري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BGN الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for ليف بلغاري
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل لياف بلغاري / Hungarian Forint
|1 BGN
|196.73800 HUF
|5 BGN
|983.69000 HUF
|10 BGN
|1967.38000 HUF
|20 BGN
|3934.76000 HUF
|50 BGN
|9836.90000 HUF
|100 BGN
|19673.80000 HUF
|250 BGN
|49184.50000 HUF
|500 BGN
|98369.00000 HUF
|1000 BGN
|196738.00000 HUF
|2000 BGN
|393476.00000 HUF
|5000 BGN
|983690.00000 HUF
|10000 BGN
|1967380.00000 HUF
|معدلات التحويل Hungarian Forint / لياف بلغاري
|2000 HUF
|10.16582 BGN
|5000 HUF
|25.41455 BGN
|10000 HUF
|50.82910 BGN
|15000 HUF
|76.24365 BGN
|20000 HUF
|101.65820 BGN
|30000 HUF
|152.48730 BGN
|40000 HUF
|203.31640 BGN
|50000 HUF
|254.14550 BGN
|60000 HUF
|304.97460 BGN
|100000 HUF
|508.29100 BGN
|150000 HUF
|762.43650 BGN
|200000 HUF
|1016.58200 BGN