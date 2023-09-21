فرنك سويسري إلى فورنت مجري

تحويل CHF إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ chf
٤٠١٬٨٨٠ huf

1.00000 CHF = 401.88000 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 2:13 UTC
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CHF إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 HUF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063988.22391.434671.656650.9572518.2197
1GBP1.1580811.2321102.1721.661491.918561.1085721.1002
1USD0.939950.811622182.9251.34851.557150.8997517.1254
1INR0.01133480.009787430.012059110.01626170.01877780.01085020.206517

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / Hungarian Forint
1 CHF401.88000 HUF
5 CHF2009.40000 HUF
10 CHF4018.80000 HUF
20 CHF8037.60000 HUF
50 CHF20094.00000 HUF
100 CHF40188.00000 HUF
250 CHF100470.00000 HUF
500 CHF200940.00000 HUF
1000 CHF401880.00000 HUF
2000 CHF803760.00000 HUF
5000 CHF2009400.00000 HUF
10000 CHF4018800.00000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / الفرنك السويسري
2000 HUF4.97660 CHF
5000 HUF12.44150 CHF
10000 HUF24.88300 CHF
15000 HUF37.32450 CHF
20000 HUF49.76600 CHF
30000 HUF74.64900 CHF
40000 HUF99.53200 CHF
50000 HUF124.41500 CHF
60000 HUF149.29800 CHF
100000 HUF248.83000 CHF
150000 HUF373.24500 CHF
200000 HUF497.66000 CHF