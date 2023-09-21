فرنك سويسري إلى فورنت مجري
تحويل CHF إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي
مقارنة أسعار إرسال الأموال إلى الخارج
ولا تملك المصارف وخدمات التحويل الأخرى سوى سر ضئيل للغاية. فهم يضيفون أرقاماً مخفية لأسعار صرف عملاتهم - ويحصلون عليك أكثر من دون علمك. وإذا كان لديهم رسوم، فإنهم يتقاضون رسوماً مرتين.
التحويل الحكيم لا يخفي أبدا الرسوم في سعر الصرف. نحن نعطيك السعر الحقيقي، الذي توفره وكالة رويترز بشكل مستقل. قارن معدلنا ورسومنا مع ويسترن يونيون، ICI Bank، وWorldRemit وأكثر من ذلك، وانظر الفرق لنفسك.
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل فرنك سويسري إلى فورنت مجري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for الفرنك السويسري
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل الفرنك السويسري / Hungarian Forint
|1 CHF
|401.88000 HUF
|5 CHF
|2009.40000 HUF
|10 CHF
|4018.80000 HUF
|20 CHF
|8037.60000 HUF
|50 CHF
|20094.00000 HUF
|100 CHF
|40188.00000 HUF
|250 CHF
|100470.00000 HUF
|500 CHF
|200940.00000 HUF
|1000 CHF
|401880.00000 HUF
|2000 CHF
|803760.00000 HUF
|5000 CHF
|2009400.00000 HUF
|10000 CHF
|4018800.00000 HUF
|معدلات التحويل Hungarian Forint / الفرنك السويسري
|2000 HUF
|4.97660 CHF
|5000 HUF
|12.44150 CHF
|10000 HUF
|24.88300 CHF
|15000 HUF
|37.32450 CHF
|20000 HUF
|49.76600 CHF
|30000 HUF
|74.64900 CHF
|40000 HUF
|99.53200 CHF
|50000 HUF
|124.41500 CHF
|60000 HUF
|149.29800 CHF
|100000 HUF
|248.83000 CHF
|150000 HUF
|373.24500 CHF
|200000 HUF
|497.66000 CHF