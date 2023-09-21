ين ياباني إلى فورنت مجري

تحويل JPY إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

10000 jpy
24654 huf

1.00000 JPY = 2.46539 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 16:28 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Save when you send money abroad

JPY إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JPY → 0 HUF
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.06688.62141.436591.660570.9633518.3074
1GBP1.1536711.22995102.2511.657541.915961.1113921.123
1USD0.93810.813041183.13451.347651.557750.903717.1739
1INR0.0112840.009779830.012028710.01621050.01873780.01087030.20658

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ين ياباني

JPY إلى USD

JPY إلى GBP

JPY إلى EUR

JPY إلى AUD

JPY إلى CAD

JPY إلى CHF

JPY إلى CNY

JPY إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل ين ياباني / Hungarian Forint
100 JPY246.53900 HUF
1000 JPY2465.39000 HUF
1500 JPY3698.08500 HUF
2000 JPY4930.78000 HUF
3000 JPY7396.17000 HUF
5000 JPY12326.95000 HUF
5400 JPY13313.10600 HUF
10000 JPY24653.90000 HUF
15000 JPY36980.85000 HUF
20000 JPY49307.80000 HUF
25000 JPY61634.75000 HUF
30000 JPY73961.70000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / ين ياباني
2000 HUF811.23200 JPY
5000 HUF2028.08000 JPY
10000 HUF4056.16000 JPY
15000 HUF6084.24000 JPY
20000 HUF8112.32000 JPY
30000 HUF12168.48000 JPY
40000 HUF16224.64000 JPY
50000 HUF20280.80000 JPY
60000 HUF24336.96000 JPY
100000 HUF40561.60000 JPY
150000 HUF60842.40000 JPY
200000 HUF81123.20000 JPY