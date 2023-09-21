ين ياباني إلى فورنت مجري
تحويل JPY إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي
مقارنة أسعار إرسال الأموال إلى الخارج
ولا تملك المصارف وخدمات التحويل الأخرى سوى سر ضئيل للغاية. فهم يضيفون أرقاماً مخفية لأسعار صرف عملاتهم - ويحصلون عليك أكثر من دون علمك. وإذا كان لديهم رسوم، فإنهم يتقاضون رسوماً مرتين.
التحويل الحكيم لا يخفي أبدا الرسوم في سعر الصرف. نحن نعطيك السعر الحقيقي، الذي توفره وكالة رويترز بشكل مستقل. قارن معدلنا ورسومنا مع ويسترن يونيون، ICI Bank، وWorldRemit وأكثر من ذلك، وانظر الفرق لنفسك.
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل ين ياباني إلى فورنت مجري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for ين ياباني
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل ين ياباني / Hungarian Forint
|100 JPY
|246.53900 HUF
|1000 JPY
|2465.39000 HUF
|1500 JPY
|3698.08500 HUF
|2000 JPY
|4930.78000 HUF
|3000 JPY
|7396.17000 HUF
|5000 JPY
|12326.95000 HUF
|5400 JPY
|13313.10600 HUF
|10000 JPY
|24653.90000 HUF
|15000 JPY
|36980.85000 HUF
|20000 JPY
|49307.80000 HUF
|25000 JPY
|61634.75000 HUF
|30000 JPY
|73961.70000 HUF
|معدلات التحويل Hungarian Forint / ين ياباني
|2000 HUF
|811.23200 JPY
|5000 HUF
|2028.08000 JPY
|10000 HUF
|4056.16000 JPY
|15000 HUF
|6084.24000 JPY
|20000 HUF
|8112.32000 JPY
|30000 HUF
|12168.48000 JPY
|40000 HUF
|16224.64000 JPY
|50000 HUF
|20280.80000 JPY
|60000 HUF
|24336.96000 JPY
|100000 HUF
|40561.60000 JPY
|150000 HUF
|60842.40000 JPY
|200000 HUF
|81123.20000 JPY