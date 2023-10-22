10 آلاف ين ياباني إلى فورنت مجري

تحويل JPY إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ jpy
٢٤٬٠٧٤ huf

1.00000 JPY = 2.40735 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 23:39
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JPY إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 HUF → 0 JPY
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDGBPEURAUDCADCHFCNYSGD
1USD10.8220640.94411.58241.370550.893057.316351.37225
1GBP1.2164511.14851.924911.667211.086428.899971.66927
1EUR1.05920.870711.676081.451690.945957.749481.45349
1AUD0.631950.5195030.5966310.8661190.5643634.623570.867193

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل ين ياباني / Hungarian Forint
100 JPY240.73500 HUF
1000 JPY2407.35000 HUF
1500 JPY3611.02500 HUF
2000 JPY4814.70000 HUF
3000 JPY7222.05000 HUF
5000 JPY12036.75000 HUF
5400 JPY12999.69000 HUF
10000 JPY24073.50000 HUF
15000 JPY36110.25000 HUF
20000 JPY48147.00000 HUF
25000 JPY60183.75000 HUF
30000 JPY72220.50000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / ين ياباني
2000 HUF830.79000 JPY
5000 HUF2076.97500 JPY
10000 HUF4153.95000 JPY
15000 HUF6230.92500 JPY
20000 HUF8307.90000 JPY
30000 HUF12461.85000 JPY
40000 HUF16615.80000 JPY
50000 HUF20769.75000 JPY
60000 HUF24923.70000 JPY
100000 HUF41539.50000 JPY
150000 HUF62309.25000 JPY
200000 HUF83079.00000 JPY