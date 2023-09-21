يورو إلى دولار سنغافوري

تحويل EUR إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

1000 eur
1454.56 sgd

1.00000 EUR = 1.45456 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:41 UTC
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EUR إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.063788.20731.434031.655440.9575518.2147
1GBP1.1578111.23165102.1351.660451.916821.1086621.0907
1USD0.94010.811919182.9251.348151.55630.900217.1239
1INR0.01133690.0097910.012059110.01625750.01876760.01085560.206499

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل اليورو / دولار سنغافورة
1 EUR1.45456 SGD
5 EUR7.27280 SGD
10 EUR14.54560 SGD
20 EUR29.09120 SGD
50 EUR72.72800 SGD
100 EUR145.45600 SGD
250 EUR363.64000 SGD
500 EUR727.28000 SGD
1000 EUR1454.56000 SGD
2000 EUR2909.12000 SGD
5000 EUR7272.80000 SGD
10000 EUR14545.60000 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / اليورو
1 SGD0.68749 EUR
5 SGD3.43748 EUR
10 SGD6.87495 EUR
20 SGD13.74990 EUR
50 SGD34.37475 EUR
100 SGD68.74950 EUR
250 SGD171.87375 EUR
500 SGD343.74750 EUR
1000 SGD687.49500 EUR
2000 SGD1374.99000 EUR
5000 SGD3437.47500 EUR
10000 SGD6874.95000 EUR