تحويل EUR إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

1 يورو إلى دولار سنغافوري

1 eur
1.45 sgd

€1.000 EUR = S$1.449 SGD

Mid-market exchange rate at 20:59
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أعلى العملات

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10.7910.8941.36983.5671.506159.8054.045
1 GBP1.26411.1311.731105.6581.904202.0495.115
1 CHF1.1180.88411.53193.4541.684178.7134.524
1 CAD0.730.5780.653161.0311.1116.712.954

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / دولار سنغافورة
1 EUR١٫٤٤٨٥٨ SGD
5 EUR٧٫٢٤٢٩٠ SGD
10 EUR١٤٫٤٨٥٨٠ SGD
20 EUR٢٨٫٩٧١٦٠ SGD
50 EUR٧٢٫٤٢٩٠٠ SGD
100 EUR١٤٤٫٨٥٨٠٠ SGD
250 EUR٣٦٢٫١٤٥٠٠ SGD
500 EUR٧٢٤٫٢٩٠٠٠ SGD
1000 EUR١٬٤٤٨٫٥٨٠٠٠ SGD
2000 EUR٢٬٨٩٧٫١٦٠٠٠ SGD
5000 EUR٧٬٢٤٢٫٩٠٠٠٠ SGD
10000 EUR١٤٬٤٨٥٫٨٠٠٠٠ SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / اليورو
1 SGD٠٫٦٩٠٣٣ EUR
5 SGD٣٫٤٥١٦٦ EUR
10 SGD٦٫٩٠٣٣١ EUR
20 SGD١٣٫٨٠٦٦٢ EUR
50 SGD٣٤٫٥١٦٥٥ EUR
100 SGD٦٩٫٠٣٣١٠ EUR
250 SGD١٧٢٫٥٨٢٧٥ EUR
500 SGD٣٤٥٫١٦٥٥٠ EUR
1000 SGD٦٩٠٫٣٣١٠٠ EUR
2000 SGD١٬٣٨٠٫٦٦٢٠٠ EUR
5000 SGD٣٬٤٥١٫٦٥٥٠٠ EUR
10000 SGD٦٬٩٠٣٫٣١٠٠٠ EUR