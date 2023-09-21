ريال برازيلي إلى دولار سنغافوري

تحويل BRL إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ brl
٢٨٠٫٢٧ sgd

1.00000 BRL = 0.28026 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 6:21 UTC
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BRL إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86391.063988.46861.435631.659360.9575518.2146
1GBP1.1575411.2316102.4141.661921.920921.108421.0857
1USD0.939950.811952183.1551.34941.55970.9000517.1206
1INR0.01130340.009764320.012025710.01622750.01875650.01082380.205888

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / دولار سنغافورة
1 BRL0.28026 SGD
5 BRL1.40132 SGD
10 BRL2.80265 SGD
20 BRL5.60530 SGD
50 BRL14.01325 SGD
100 BRL28.02650 SGD
250 BRL70.06625 SGD
500 BRL140.13250 SGD
1000 BRL280.26500 SGD
2000 BRL560.53000 SGD
5000 BRL1401.32500 SGD
10000 BRL2802.65000 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / الريال البرازيلي
1 SGD3.56805 BRL
5 SGD17.84025 BRL
10 SGD35.68050 BRL
20 SGD71.36100 BRL
50 SGD178.40250 BRL
100 SGD356.80500 BRL
250 SGD892.01250 BRL
500 SGD1784.02500 BRL
1000 SGD3568.05000 BRL
2000 SGD7136.10000 BRL
5000 SGD17840.25000 BRL
10000 SGD35680.50000 BRL