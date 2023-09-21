ريال برازيلي إلى جنيه إسترليني

تحويل BRL إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ brl
١٦٦٫٢٨ gbp

1.00000 BRL = 0.16628 GBP

متوسط سعر صرف السوق عند 6:13 UTC
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BRL إلى GBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 GBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.064188.46931.435151.659420.9576518.2147
1GBP1.1580811.2323102.4531.6621.921721.1090321.0939
1USD0.939750.811491183.141.34871.559450.8999517.1175
1INR0.01130340.009760530.012027910.0162220.0187570.01082450.205888

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / جنيه استرليني
1 BRL0.16628 GBP
5 BRL0.83141 GBP
10 BRL1.66282 GBP
20 BRL3.32564 GBP
50 BRL8.31410 GBP
100 BRL16.62820 GBP
250 BRL41.57050 GBP
500 BRL83.14100 GBP
1000 BRL166.28200 GBP
2000 BRL332.56400 GBP
5000 BRL831.41000 GBP
10000 BRL1662.82000 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / الريال البرازيلي
1 GBP6.01387 BRL
5 GBP30.06935 BRL
10 GBP60.13870 BRL
20 GBP120.27740 BRL
50 GBP300.69350 BRL
100 GBP601.38700 BRL
250 GBP1503.46750 BRL
500 GBP3006.93500 BRL
1000 GBP6013.87000 BRL
2000 GBP12027.74000 BRL
5000 GBP30069.35000 BRL
10000 GBP60138.70000 BRL