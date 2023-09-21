دولار هونغ كونغ إلى جنيه إسترليني

تحويل HKD إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

1000 hkd
104.17 gbp

1.00000 HKD = 0.10417 GBP

متوسط سعر صرف السوق عند 13:24 UTC
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HKD إلى GBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HKD → 0 GBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.06588.54591.437861.662760.964218.3288
1GBP1.152611.22755102.0611.657321.916551.1113421.1263
1USD0.938950.814631183.14171.35011.561280.9053517.2101
1INR0.01129360.00979810.012027710.01623850.01877850.01088920.206997

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / جنيه استرليني
100 HKD10.41730 GBP
200 HKD20.83460 GBP
300 HKD31.25190 GBP
500 HKD52.08650 GBP
1000 HKD104.17300 GBP
2000 HKD208.34600 GBP
2500 HKD260.43250 GBP
3000 HKD312.51900 GBP
4000 HKD416.69200 GBP
5000 HKD520.86500 GBP
10000 HKD1041.73000 GBP
20000 HKD2083.46000 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / دولار هونغ كونغ
1 GBP9.59938 HKD
5 GBP47.99690 HKD
10 GBP95.99380 HKD
20 GBP191.98760 HKD
50 GBP479.96900 HKD
100 GBP959.93800 HKD
250 GBP2399.84500 HKD
500 GBP4799.69000 HKD
1000 GBP9599.38000 HKD
2000 GBP19198.76000 HKD
5000 GBP47996.90000 HKD
10000 GBP95993.80000 HKD