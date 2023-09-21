دولار هونغ كونغ إلى دولار سنغافوري

تحويل HKD إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hkd
١٧٥٫٠٤ sgd

1.00000 HKD = 0.17504 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 13:32 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
A cheaper way to shop online internationally

HKD إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HKD → 0 SGD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.0649588.53161.437261.661520.9640518.3123
1GBP1.1527411.2275102.0451.656631.915131.111321.1075
1USD0.939050.814664183.13221.34961.560180.905117.1955
1INR0.01129540.009799620.01202910.01623440.01876750.01088750.206845

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for هونج كونج دولار

HKD إلى USD

HKD إلى CNY

HKD إلى GBP

HKD إلى SGD

HKD إلى AUD

HKD إلى EUR

HKD إلى CAD

HKD إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / دولار سنغافورة
100 HKD17.50360 SGD
200 HKD35.00720 SGD
300 HKD52.51080 SGD
500 HKD87.51800 SGD
1000 HKD175.03600 SGD
2000 HKD350.07200 SGD
2500 HKD437.59000 SGD
3000 HKD525.10800 SGD
4000 HKD700.14400 SGD
5000 HKD875.18000 SGD
10000 HKD1750.36000 SGD
20000 HKD3500.72000 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / دولار هونغ كونغ
1 SGD5.71310 HKD
5 SGD28.56550 HKD
10 SGD57.13100 HKD
20 SGD114.26200 HKD
50 SGD285.65500 HKD
100 SGD571.31000 HKD
250 SGD1428.27500 HKD
500 SGD2856.55000 HKD
1000 SGD5713.10000 HKD
2000 SGD11426.20000 HKD
5000 SGD28565.50000 HKD
10000 SGD57131.00000 HKD