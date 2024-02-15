Hong Kong dolarından Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile HKD → SGD çevirin

1.000 hkd
172,35 sgd

1.00000 HKD = 0.17235 SGD

05:09 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCNYGBPSGDAUDEURCADINR
1 USD17.19360.7958931.347651.541660.932251.3544583.0136
1 CNY0.13901210.1106390.187340.214310.1295910.18828511.5399
1 GBP1.256459.038411.693251.937021.171321.7018104.302
1 SGD0.7420325.337880.59057911.143960.6917431.0050561.5988

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Hong Kong dolarından Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HKD → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Hong Kong doları için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Hong Kong Doları / Singapur Doları
100 HKD17.23520 SGD
200 HKD34.47040 SGD
300 HKD51.70560 SGD
500 HKD86.17600 SGD
1000 HKD172.35200 SGD
2000 HKD344.70400 SGD
2500 HKD430.88000 SGD
3000 HKD517.05600 SGD
4000 HKD689.40800 SGD
5000 HKD861.76000 SGD
10000 HKD1723.52000 SGD
20000 HKD3447.04000 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Hong Kong Doları
1 SGD5.80206 HKD
5 SGD29.01030 HKD
10 SGD58.02060 HKD
20 SGD116.04120 HKD
50 SGD290.10300 HKD
100 SGD580.20600 HKD
250 SGD1450.51500 HKD
500 SGD2901.03000 HKD
1000 SGD5802.06000 HKD
2000 SGD11604.12000 HKD
5000 SGD29010.30000 HKD
10000 SGD58020.60000 HKD