Macar forintinden Singapur dolarına
Reel döviz kuru ile HUF → SGD çevirin
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Yurt dışına para gönderim ücretlerini karşılaştırın
Banka ve diğer transfer hizmetlerinin küçük kirli bir gizi var. Döviz kurlarına gizliden fiyat koyarlar; ki sizi haberiniz olmadan fazla ücretlendirirler. Bir de üstüne ücretleri varsa, sizi iki kez ücretlendirirler.
Wise asla döviz kurunda ücret gizlemez. Biz size Reuters tarafından bağımsızca sağlanmış olan gerçek kuru veririz. Bizim kur ve ücretimizi Western Union, ICICI Bank, WorldRemit ve diğerleriyle karşılaştırın ve farkı kendiniz görün.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Macar forintinden Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HUF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HUF → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir
- ABD Doları
- Avustralya Doları
- Brezilya Reali
- Bulgar Levası
- Çek Cumhuriyeti Korunası
- Çin Yuanı RMB
- Danimarka Kronu
- Endonezya Rupisi
- Euro
- Hindistan Rupisi
- Hong Kong Doları
- İngiliz Pound Sterlini
- İsveç Kronu
- İsviçre Frangı
- Japon Yeni
- Kanada Doları
- Macar Forinti
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Macar Forinti / Singapur Doları
|2000 HUF
|7.43470 SGD
|5000 HUF
|18.58675 SGD
|10000 HUF
|37.17350 SGD
|15000 HUF
|55.76025 SGD
|20000 HUF
|74.34700 SGD
|30000 HUF
|111.52050 SGD
|40000 HUF
|148.69400 SGD
|50000 HUF
|185.86750 SGD
|60000 HUF
|223.04100 SGD
|100000 HUF
|371.73500 SGD
|150000 HUF
|557.60250 SGD
|200000 HUF
|743.47000 SGD
|Çevrim kurları Singapur Doları / Macar Forinti
|1 SGD
|269.00900 HUF
|5 SGD
|1345.04500 HUF
|10 SGD
|2690.09000 HUF
|20 SGD
|5380.18000 HUF
|50 SGD
|13450.45000 HUF
|100 SGD
|26900.90000 HUF
|250 SGD
|67252.25000 HUF
|500 SGD
|134504.50000 HUF
|1000 SGD
|269009.00000 HUF
|2000 SGD
|538018.00000 HUF
|5000 SGD
|1345045.00000 HUF
|10000 SGD
|2690090.00000 HUF