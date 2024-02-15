Yeni İsrail şekelinden Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile ILS → SGD çevirin

1.000 ils
369,86 sgd

1.00000 ILS = 0.36986 SGD

06:39 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853691.073189.08041.453351.653210.94934518.3348
1 GBP1.1713911.25705104.351.702491.93661.1120521.4777
1 USD0.931850.795513183.01221.354351.540590.8846517.0858
1 INR0.01122580.009583090.012046410.01631510.01855870.01065690.205823

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Yeni İsrail şekelinden Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

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ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Singapur Doları
1 ILS0.36986 SGD
5 ILS1.84932 SGD
10 ILS3.69864 SGD
20 ILS7.39728 SGD
50 ILS18.49320 SGD
100 ILS36.98640 SGD
250 ILS92.46600 SGD
500 ILS184.93200 SGD
1000 ILS369.86400 SGD
2000 ILS739.72800 SGD
5000 ILS1849.32000 SGD
10000 ILS3698.64000 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Yeni İsrail Şekeli
1 SGD2.70370 ILS
5 SGD13.51850 ILS
10 SGD27.03700 ILS
20 SGD54.07400 ILS
50 SGD135.18500 ILS
100 SGD270.37000 ILS
250 SGD675.92500 ILS
500 SGD1351.85000 ILS
1000 SGD2703.70000 ILS
2000 SGD5407.40000 ILS
5000 SGD13518.50000 ILS
10000 SGD27037.00000 ILS