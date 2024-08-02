10 bin Singapur dolarından Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile SGD → ILS çevirin

10.000 sgd
28.695,80 ils

1,000S$ SGD = 2,870₪ ILS

19:27 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → ILS çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

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1 SGD → ILSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,86962,8696
Düşük2,68252,6825
Ortalama2,73132,7432
Değişim3.46%4.57%
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1 SGD → ILS istatistikleri

SGD → ILS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,8696, en düşük 2,6825 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,7313 oldu. SGD → ILS kurundaki değişiklik 3.46 değerindeydi.

SGD → ILS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,8696, en düşük 2,6825 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,7432 oldu. SGD → ILS kurundaki değişiklik 4.57 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5340,78183,797,1694,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09217.683,111,6740,85291,4617,8264,903
1 AUD0,65210.561,60,59710,50954,6274,6742,929

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

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SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Yeni İsrail Şekeli
1 SGD2,86958 ILS
5 SGD14,34790 ILS
10 SGD28,69580 ILS
20 SGD57,39160 ILS
50 SGD143,47900 ILS
100 SGD286,95800 ILS
250 SGD717,39500 ILS
500 SGD1.434,79000 ILS
1000 SGD2.869,58000 ILS
2000 SGD5.739,16000 ILS
5000 SGD14.347,90000 ILS
10000 SGD28.695,80000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Singapur Doları
1 ILS0,34848 SGD
5 ILS1,74241 SGD
10 ILS3,48483 SGD
20 ILS6,96966 SGD
50 ILS17,42415 SGD
100 ILS34,84830 SGD
250 ILS87,12075 SGD
500 ILS174,24150 SGD
1000 ILS348,48300 SGD
2000 ILS696,96600 SGD
5000 ILS1.742,41500 SGD
10000 ILS3.484,83000 SGD