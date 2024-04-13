Bulgar levasından Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile BGN → ILS çevirin

1.000 bgn
2.040,01 ils

1,000 BGN = 2,040 ILS

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Bulgar levasından Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bulgar levası için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları Bulgar Levası / Yeni İsrail Şekeli
1 BGN2,04001 ILS
5 BGN10,20005 ILS
10 BGN20,40010 ILS
20 BGN40,80020 ILS
50 BGN102,00050 ILS
100 BGN204,00100 ILS
250 BGN510,00250 ILS
500 BGN1.020,00500 ILS
1000 BGN2.040,01000 ILS
2000 BGN4.080,02000 ILS
5000 BGN10.200,05000 ILS
10000 BGN20.400,10000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Bulgar Levası
1 ILS0,49019 BGN
5 ILS2,45097 BGN
10 ILS4,90193 BGN
20 ILS9,80386 BGN
50 ILS24,50965 BGN
100 ILS49,01930 BGN
250 ILS122,54825 BGN
500 ILS245,09650 BGN
1000 ILS490,19300 BGN
2000 ILS980,38600 BGN
5000 ILS2.450,96500 BGN
10000 ILS4.901,93000 BGN