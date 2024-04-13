Brezilya realinden Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile BRL → ILS çevirin

1.000 brl
732,63 ils

1,000 BRL = 0,7326 ILS

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Brezilya realinden Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BRL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BRL → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Brezilya reali için en iyi döviz çiftleri

BRL → USD

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BRL → JPY

BRL → RUB

BRL → AUD

BRL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Brezilya Reali / Yeni İsrail Şekeli
1 BRL0,73263 ILS
5 BRL3,66316 ILS
10 BRL7,32631 ILS
20 BRL14,65262 ILS
50 BRL36,63155 ILS
100 BRL73,26310 ILS
250 BRL183,15775 ILS
500 BRL366,31550 ILS
1000 BRL732,63100 ILS
2000 BRL1.465,26200 ILS
5000 BRL3.663,15500 ILS
10000 BRL7.326,31000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Brezilya Reali
1 ILS1,36494 BRL
5 ILS6,82470 BRL
10 ILS13,64940 BRL
20 ILS27,29880 BRL
50 ILS68,24700 BRL
100 ILS136,49400 BRL
250 ILS341,23500 BRL
500 ILS682,47000 BRL
1000 ILS1.364,94000 BRL
2000 ILS2.729,88000 BRL
5000 ILS6.824,70000 BRL
10000 ILS13.649,40000 BRL