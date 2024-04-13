Brezilya realinden Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile BRL → AUD çevirin

1.000 brl
302,33 aud

1,000 BRL = 0,3023 AUD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Brezilya realinden Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BRL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BRL → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Brezilya reali için en iyi döviz çiftleri

BRL → USD

BRL → EUR

BRL → GBP

BRL → INR

BRL → JPY

BRL → RUB

BRL → AUD

BRL → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Brezilya Reali / Avustralya Doları
1 BRL0,30233 AUD
5 BRL1,51166 AUD
10 BRL3,02331 AUD
20 BRL6,04662 AUD
50 BRL15,11655 AUD
100 BRL30,23310 AUD
250 BRL75,58275 AUD
500 BRL151,16550 AUD
1000 BRL302,33100 AUD
2000 BRL604,66200 AUD
5000 BRL1.511,65500 AUD
10000 BRL3.023,31000 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Brezilya Reali
1 AUD3,30764 BRL
5 AUD16,53820 BRL
10 AUD33,07640 BRL
20 AUD66,15280 BRL
50 AUD165,38200 BRL
100 AUD330,76400 BRL
250 AUD826,91000 BRL
500 AUD1.653,82000 BRL
1000 AUD3.307,64000 BRL
2000 AUD6.615,28000 BRL
5000 AUD16.538,20000 BRL
10000 AUD33.076,40000 BRL